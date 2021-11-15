Загинула дитина: нідерландський футболіст став учасником смертельної ДТП

Ймовірно, він міг бути у нетверезому стані.

Нідерландський футболіст Раї Влут потрапив у неприємну ситуацію.

Так, за інформацією De Telegraaf, 26-річний гравець, який наразі виступає за "Хераклес", став учасником смертельної ДТП, яка сталася в ніч проти 14 листопада .

Зазначається, що автівка футболіста зіткнулося з машиною, в якій перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Від отриманих травм у лікарні помер 4-річний хлопчик.

Як повідомляє джерело, футболіст перебував у транспортному засобі разом із товаришем. За попередньою інформацією, молоді люди були у стані алкогольного сп'яніння. Обох було затримано поліцією і вони дають свідчення в рамках розслідування — щоправда, не повідомляється, хто з них був за кермом. Якщо вина спортсмена буде доведена, гравець може надовго загриміти за грати.

"Нам повідомили, що Рай Влут потрапив у аварію зі смертельним наслідком. Ми дуже шоковані. Ми висловлюємо співчуття сім'ї, яка постраждала від насильства. І ми не можемо вдаватися до подробиць про ситуацію на даний момент, тому що ми ще багато чого не знаємо", - сказав технічний директор "Хераклеса" Тім Гіліссен.

Цього сезону на рахунку Влута 11 матчів у Чемпіонаті Нідерландів та три забиті голи.

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