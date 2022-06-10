"Заголовки в газетах поступово зникають": Шевченко закликав світ не припиняти допомагати Україні

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до світової громадськості з нагадуванням про необхідність продовжувати підтримувати нашу країну в боротьбі з російською агресією.

Легенда українського та світового футболу заявив про важливість інформаційної війни. Андрій Шевченко наголосив, що з кожним днем світ починає потроху забувати про війну в Україні, тому важливо якомога активніше привертати увагу до страшних подій, які відбуваються в нашій країні.

Про це Шевченко сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Сьогодні обов’язково потрібен фандрайзинг, тому що минуло вже понад три місяці й ви чудово розумієте, що ця хвиля починає потихеньку спадати. Тому дуже важливо говорити, робити заходи, підтримувати постійно в точці кипіння розуміння того, що війна в Україні не закінчилася, що в країні дуже тяжке становище і люди мають обов'язково допомагати.

Заголовки в газетах про Україну поступово зникають, тому дуже важливо підтримувати цю лінію, цю точку кипіння та розуміння того, що війна продовжується. Нам потрібна підтримка. Без неї буде дуже тяжко", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо, в травні Шевченко став першим амбасадором президентської ініціативи UNITED24, яка покликана допомогти Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Мене підтримали Стаховський і Світоліна — Андрій Шевченко про благодійну вечерю-аукціон для допомоги Україні

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