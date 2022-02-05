Загрожує дискваліфікація: Ярмоленку висунули звинувачення в нелегальній рекламі букмекерів

Український футболіст повинен надати пояснення до 18 лютого.

Вінгер лондонського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко нажив собі проблем через те, що рекламує одну з букмекерських контор в Україні. Англійська футбольна асоціація висунула проти 32-річного українця звинувачення на своєму офіційному сайті.

Організація звинуватила Ярмоленка в порушенні одного зі своїх правил, в якому йдеться, що "футболістам не дозволено рекламувати або промоутувати будь-яку букмекерську та ставкову діяльність, у якій їм заборонено брати участь".

Футбольна асоціація апелює до того, що Ярмоленку заборонена вищезгадана діяльність як представнику англійського футболу.

Андрій отримав два тижні (до 18 лютого), аби надати пояснення асоціації. Відповідно до регламенту, у разі, якщо провину Ярмоленка буде доведено, йому загрожує дискваліфікація, або ж грошовий штраф.

Видання Evening Standard зазначає, що контракт Ярмоленка з букмекерською компанією був підписаний ще за часів виступів українця у складі дортмундської "Боруссії", де це не було заборонено.

Ярмоленко виступає за "Вест Гем" від 2018 року. У нинішньому сезоні він взяв участь в 11 поєдинках "молотобійців" в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Наразі команда Ярмоленка йде 5-ю в турнірній таблиці АПЛ, набравши 37 очок після 23 зіграних матчів.

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