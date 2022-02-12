Загрожує до 10 років в'язниці: чемпіона світу з боксу арештували за підозрою в сімейному насильстві

Загрожує до 10 років в'язниці: чемпіона світу з боксу арештували за підозрою в сімейному насильстві

Джермалл Чарло може змінити ринг на місце позбавлення волі.

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBC американець Джермалл Чарло заарештований у Техасі за підозрою в сімейному насильстві.

Як повідомляє Boxing Scene, 31-річного боксер звинувачують у нападі одного з членів своєї сім'ї із заподіянням тілесних ушкоджень. Наразі Чарло перебуває під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 10 тисяч доларів.

Якщо Джермалла визнають винним, то він може бути покараний позбавленням волі терміном від двох до десяти років.

Варто зазначити, що раніше в американця вже були проблеми із законом. У серпні минулого року його заарештували після конфлікту з офіціанткою в одному з барів міста Сан-Антоніо, проте потім з нього зняли всі звинувачення.

У послужному списку Чарло 32 перемоги (22 - нокаутом) у 32 поєдинках. В останньому бою Джермалл у червні минулого року рішенням суддів переміг мексиканця Хуана Масіаса Монтіеля.

У вересні 2020 року Чарло успішно захистив титул WBC в бою з українцем Сергієм Дерев'янченком, вигравши одноголосним суддівським вердиктом.

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