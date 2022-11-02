Загрожує довічне ув’язнення: колишнього суперника українця звинувачують у контрабанді кокаїну

Правоохоронці вважають, що Гогіч контролював логістику контрабанди з Колумбії до Європи через США.

Чорногорського ексбоксера Горана Гогіча звинуватили в участі в контрабанді партії кокаїну на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це пише Sky News.

43-річному чоловікові висунули одразу три обвинувачення в наркоторгівлі. Мінімальне покарання за кожним із них – ув’язнення на 10 років, максимальне – довічне позбавлення волі.

2019 року американські правоохоронці затримали три комерційні судна, що перевозили близько 22 тонн кокаїну. Наркотики транспортували з Колумбії до Європи через США.

За версією прокурорів, саме Гогіч контролював логістику та координував роботу злочинців.

Адвокат ексбоксера стверджує, що колишній боксер не має ніякого відношення до наркоторгівлі.

"Ці звинувачення стали для нього несподіванкою. Він наполягає на своїй невинності і приїхав до США на боксерську конвенцію до Пуерто-Ріко", – цитує адвоката Reuters.

На професійному рингу Гогіч провів 27 боїв, у яких здобув 21 перемогу, зазнав 4 поразки та два поєдинки завершилися внічию. Завершив кар'єру 2012 року.

У січні 2006 року Гогіч провів бій проти українця Олега Бєлікова та виграв технічним нокаутом у другому раунді.