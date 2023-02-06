Загрожує суворе покарання: АПЛ звинуватила "Манчестер Сіті" в порушенні фінансового фейрплей

Із "городян" можуть зняти очки або навіть виключити з Прем'єр-ліги.

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) висунула "Манчестер Сіті" звинувачення у численних порушеннях правил фінансового фейрплей.

Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Розслідування цієї справи тривало чотири роки. Зазначається, що порушення у фінансовій звітності та доходах були в кожному сезоні від 2009/10 до 2017/18.

За інформацією The Times, манчестерському клубу загрожують суворі санкції. Команду Хосепа Гвардіоли можуть покарати зняттям очок у чемпіонаті або навіть виключити з АПЛ, якщо буде доведено всі порушення правил фінансового фейрплей.

"Манчестер Сіті" – чинний чемпіон Англії. Наразі "небесно-блакитні" посідають другу позицію в турнірній таблиці АПЛ. "Городяни" на 5 пунктів відстають від лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка, який також має матч у запасі.

Нагадаємо, в лютому 2020 року УЄФА на два сезони відсторонив "Манчестер Сіті" від єврокубків за порушення фінансового фейрплей, а також оштрафував клуб на 30 мільйонів євро.

Однак "городяни" звернулися до Спортивного арбітражного суду (CAS) і той задовольнив їхню апеляцію, скасувавши єврокубковий "бан" і зменшивши розмір штрафу до 10 мільйонів євро.

Читайте також:

"Тоттенгем" з історичним рекордом Кейна завдав поразки "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Барселона" за 20 хвилин розгромила "Севілью" та збільшила відрив від "Реала" в Ла Лізі (відео)

"Інтер" вдруге за місяць переміг у дербі та подовжив жахливу серію "Мілана" (відео)