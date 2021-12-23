Загрожує в'язниця: колишню першу ракетку світу підозрюють у фінансових махінаціях

В легендарної іспанської тенісистки величезні борги.

Колишня перша ракетка планети, багаторазова переможниця турнірів Великого шолома Аранта Санчес-Вікаріо може загриміти до в'язниці.

Як повідомляє tennishead.net, 50-річну іспанку звинувачують у фінансових махінаціях. Нібито вона разом зі своїм колишнім чоловіком приховувала кошти, аби не сплачувати борги.

Подружня пара заборгувала 5,2 млн євро перед банком Люксембургу після того, як була визнана винною в ухиленні від сплати податків.

Сама Аранта звинувачує у всьому свого колишнього чоловіка. Якщо екстенісистку визнають винною, то їй загрожує позбавлення волі на чотири роки.

Аранта Санчес-Вікаріо є чотириразовою переможницею турнірів Великого шолома в одиночному розряді. Вона вигравала Roland Garros у 1989, 1994, 1998 роках і US Open в 1994 році.

в 1994 році. За свою кар'єру іспанська тенісистка завоювала 29 титулів в особистому та 69 трофеїв у парному розряді, де також очолювала світовий рейтинг.

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