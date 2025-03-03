"Загрозливіше, ніж Ф'юрі та мільйони доларів": у Мережі пореготали з кинутого Лебігою виклику Усику

Юзери жартують на тему можливого поєдинку між чемпіоном світу з боксу і блогером.
Користувачі соцмереж з гумором відреагували на те, що відомий блогер Михайло Лебіга викликав на спаринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.
У коментарях в Instagram вони щедро "насипали" жартів на тему можливого поєдинку між Усиком і Лебігою.
Юзери застерегли Олександра, що бій з Михайлом може виявитися для нього набагато складнішим, ніж протистояння з британцем Тайсоном Ф'юрі, якого він двічі переміг.
"Будьте обережні, Лебігович і хліб з ковбасою – це загрозливіше, ніж Ф'юрі та мільйони доларів, ця людина небезпечна, коли бачить їжу".
"Ну там потрібно постаратися, це не Ф'юрі".
"Лебіга прочитав (відповідь Усика – прим.) і вже схуд".
"Михайло почав набирати вагу, шоб мати хоча б якісь шанси".
"Нарешті гідний суперник, цей бій буде легендарним".
"Бій століття".
"Лебiга орнув, бо зрозумiв, що мiнус голова та бутер з двума шматками ковбаси".
Нагадаємо, Лебіга кинув виклик Усику час благодійного стрім-марафону в Twitch. Михайло пообіцяв, що переможець їхнього бою отримає винагороду – бутерброд з двома шматками ковбаси.
Олександр прийняв виклик від блогера. "Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво", – написав Усик.
В послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Український боксер залишається непереможним на професійному рингу.
Лебіга – популярний український блогер, який завдяки своїм стрімам на платформі Twitch збирає мільйони гривень для підтримки ЗСУ під час війни з російськими окупантами.
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