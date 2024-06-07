Захищатимуть титул чемпіонів: збірна Італії оголосила остаточну заявку на Євро-2024

"Скуадра Адзурра" на груповому етапі ЧЄ зіграє з Іспанією, Хорватією та Албанією.

Збірна Італії оголосила остаточну заявку на фінальний турнір Євро-2024.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті включив до неї 26 футболістів.

Із тих, хто був у розширеній заявці італійської збірної, на турнір не поїдуть п'ять гравців: голкіпер Іван Проведель, захисники Франческо Ачербі та Джорджо Скальвіні, півзахисник Самуеле Річчі, а також форвард Ріккардо Орсоліні.

Склад збірної Італії на Євро-2024

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполі"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенгем").

Захисники: Алессандро Бастоні ("Інтер"), Рауль Белланова ("Торіно"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Рікардо Калафіорі ("Болонья"), Андреа Камб'язо ("Ювентус"), Маттео Дарміан ("Інтер"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Федеріко Дімарко ("Інтер"), Джанлука Манчіні ("Рома"), Федеріко Гатті ("Ювентус").

Півзахисники: Ніколо Барелла ("Інтер"), Браян Крістанте ("Рома"), Ніколо Фаджіолі ("Ювентус"), Міхаель Фолоруншо ("Верона"), Давіде Фраттезі ("Інтер"), Жоржиньйо ("Арсенал"), Лоренцо Пеллегріні ("Рома").

Нападники: Федеріко К'єза ("Ювентус"), Стефан Ель-Шаараві ("Рома"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Матео Ретегі ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттіа Дзакканьї ("Лаціо").

На Євро-2024 збірна Італії зіграє у групі B, де її суперниками стануть Іспанія, Хорватія та Албанія.

Зазначимо, що італійці будуть захищати титул чемпіонів Європи. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" у серії пенальті перемогла Англію.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що збірна Бельгії оголосила заявку на Євро-2024.

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