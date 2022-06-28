Захищав Україну від 2014 року: в бою з окупантами загинув колишній гравець української Ліги американського футболу

Захищав Україну від 2014 року: в бою з окупантами загинув колишній гравець української Ліги американського футболу

Ексгравець київського клубу з американського футболу "Патріоти" Ярослав Мохонко поклав життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

У вівторок, 28 червня, український гравець у американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом.

Про це повідомляє українська Ліга американського футболу.

Спортсмен боронив рідну країну ще від 2014 року.

Мохонко виступав за київський клуб "Патріоти" в українській Лізі американського футболу.

Нагадаємо, що Центральний міський стадіон Миколаєва, на якому проводить матчі футбольний клуб МФК "Миколаїв", потрапив під ракетний обстріл російської армії.

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