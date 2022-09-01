Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув відомий кримський ультрас

Під час контрнаступу на Херсонщині загинув відомий фанат сімферопольської "Таврії" - Святослав "Свят" Алексапольський.

Зазначається, що Святослав був командиром взводу розвідки 126-ї бригади, досвідченим сержантом та офіцером ЗСУ. Брав участь у бойових діях з 2015 року у підрозділах "Азов" та ДШВ. Також він був відомим ультрас сімферопольської Таврії. Мав синій пояс по джиу-джитсу.

Про його загибель повідомили в 126-й окремій бригаді територіальної оборони Одеси.

"Свят замкнув на собі великий контур задач в зоні відповідальності підрозділу. Під час штурмових дій взяв ситуацію під власний контроль, ліквідувавши ворожу піхоту, надаючи медичну допомогу, уламок ворожої артилерії зупинив земний шлях Святослава.

Наставник, справжній побратим та воїн по способу життя, ми обов‘язково помстимося та примножимо всі твої починання!", - йдеться в повідомленні.

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