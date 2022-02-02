Захисник "Динамо" офіційно перебрався до європейського клубу

Артем Шабанов підписав повноцінний контракт з угорською командою.

Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов став гравцем угорського "Фехервара".

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

29-річний гравець підписав з представником Чемпіонату Угорщини повноцінний контракт, умови якого не розголошуються.

Шабанов перейшов до "Динамо" з донецького "Олімпіка" в січні 2018 року. Відтоді він зіграв за столичний клуб 58 матчів в українській Прем'єр-лізі, 7 - у Кубку України та 12 - у єврокубках, відзначившись чотирма голами.

Другу частину сезону-2020/21 Шабанов провів на правах оренди у варшавській "Легії".

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