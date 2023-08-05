Захисник "Динамо" отримав дискваліфікацію за грубий фол у стартовому матчі сезону УПЛ

Дениса Попова відсторонили на дві гри.

Захисник київського "Динамо" Денис Попов дискваліфікований на два поєдинки за грубе порушення правил у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з "Минаєм".

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

На 32-й хвилині зустрічі Попов зіграв прямою ногою проти нападника закарпатського клубу Володимира Одарюка. Оборонець "біло-синіх" отримав пряму червону картку, залишивши свою команду в меншості.

Зазначимо, що Денис уже пропустив матч 2-го туру української Прем'єр-ліги проти "Оболоні". Тож йому залишилося відбути ще один поєдинок відсторонення – у третьому турі кияни 13 серпня зіграють із "Металістом 1925".

Команда Мірчі Луческу вдало розпочала новий сезон УПЛ, набравши 6 очок у перших двох матчах. Після розгромної перемоги над "Минаєм" (4:1) динамівці у видовищному матчі обіграли "Оболонь" (2:4).

Таким чином, "біло-сині" наразі посідають першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, вже в четвер, 10 серпня, "Динамо" зіграє з грецьким "Арісом" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Поєдинок у відповідь відбудеться 17 серпня у Бухаресті.

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