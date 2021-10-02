Захисник "Динамо" повернувся на поле після моторошної травми: зіграв проти "Шахтаря" в дербі U-19

Захисник "Динамо" повернувся на поле після моторошної травми: зіграв проти "Шахтаря" в дербі U-19

26-річний футболіст порвав ахіллове сухожилля в спарингу з "Колосом" у вересні минулого року.

Захисник київського "Динамо" Микита Бурда зіграв перший офіційний матч за 14 місяців. Він взяв участь у поєдинку юнацького Чемпіонату України (U-19) проти донецького "Шахтаря".

26-річний футболіст у перерві вийшов на заміну, коли "гірники" були попереду 2:0. Із таким рахунком гра і завершилася, а Бурда провів на полі весь другий тайм.

Для Микити це був перший офіційний матч від липня 2020 року. Тоді "Динамо" з Микитою у складі обіграло луганську "Зорю" (3:1) наприкінці сезону-2019/20. У вересні минулого року Бурда порвав ахіллове сухожилля в товариській зустрічі з "Колос", через важку травму він повністю пропустив кампанію-2020/21.

На початку цього року Бурда переніс повторну операцію, наприкінці серпня повернувся до загальної групи "біло-синіх", а зараз нарешті вийшов на поле в офіційному поєдинку юнацької першості.

Бурда розпочав дорослу кар'єру в "Динамо" у 2013 році. Відтоді він провів за столичний клуб 93 матчі, забив 7 голів.

До травми Микита регулярно викликався до збірної України. За головну команду "синьо-жовтих" він дебютував у 2018 році, загалом зіграв 8 поєдинків, голами не відзначався.

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