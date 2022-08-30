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Захисник "Шахтаря" травмувався у дебютному матчі сезону УПЛ та не зіграє до кінця 2022 року

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Захисник "Шахтаря" травмувався у дебютному матчі сезону УПЛ та не зіграє до кінця 2022 року

Фото: ФК Шахтар

Футбліст донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко пропустить щонайменше шість місяців через отриману травму у дебютному матчі нового сезону.

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко серйозно травмувався в матчі 2-го туру УПЛ із Кривбасом (1:0).

Як повідомляє пресслужба "гірників", футболіст пропустить щонайменше шість місяців.

Обстеження захисника зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

На футболіста чекає хірургічне втручання.

Зустріч проти "Кривбасу" була для українця дебютною цього сезону, він встиг провести на полі лише 18 хвилин. Загалом в активі Корнієнка 29 матчів у футболці "гірників".

  • Тепер "Шахтар" має чотири очки та перебуває на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ. 
  • У наступному турі "гірники" 2 вересня зустрінуться з "Рухом".

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