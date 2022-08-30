Захисник "Шахтаря" травмувався у дебютному матчі сезону УПЛ та не зіграє до кінця 2022 року

Футбліст донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко пропустить щонайменше шість місяців через отриману травму у дебютному матчі нового сезону.

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко серйозно травмувався в матчі 2-го туру УПЛ із Кривбасом (1:0).

Як повідомляє пресслужба "гірників", футболіст пропустить щонайменше шість місяців.

Обстеження захисника зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

❗️ На Віктора Корнієнка чекає оперативне втручання й тривале відновлення.



Медичне обстеження показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Орієнтовний термін відновлення – 6 місяців.



Родина «Шахтаря» з тобою, Вікторе! Якнайшвидшого одужання! pic.twitter.com/GMQS1N5wCq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2022

На футболіста чекає хірургічне втручання.

Зустріч проти "Кривбасу" була для українця дебютною цього сезону, він встиг провести на полі лише 18 хвилин. Загалом в активі Корнієнка 29 матчів у футболці "гірників".

Тепер "Шахтар" має чотири очки та перебуває на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ.

У наступному турі "гірники" 2 вересня зустрінуться з "Рухом".

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