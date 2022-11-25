Захисник збірної Франції переніс операцію – він більше не допоможе команді на ЧС-2022

26-річний Ернандес проводитиме реабілітацію в Мюнхені.
Захисник мюнхенської "Баварії" та збірної Франції Лукас Ернандес переніс успішну операцію в австрійському Інсбруку.
Футболіст травмувався в поєдинку першого туру чемпіонату світу-2022 проти Австралії.
Захисникові поставили діагноз – розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Імовірний термін відновлення – щонайменше 6 місяців.
Lucas Hernández underwent successful knee surgery by Prof. Christian Fink this evening in Innsbruck. The Frenchman will begin with his rehab in the next few days in Munich [fcb] pic.twitter.com/vEmLSqZMIN— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2022
Француз почне реабілітацію найближчими днями в Мюнхені.
Додамо, що збірна Франції зіткнулася зі справжньою епідемією травм напередодні ЧС-2022. Через пошкодження світову першість пропустять півзахисники Н'Голо Канте, Поль Погба, Преснель Кімпембе, Крістофер Нкунку і Карім Бензема.
- Матч Франція – Австралія завершився перемогою "Ле Бле" з рахунком 4:1.
- У наступному турі 26 листопада Франція зустрінеться з Данією, а Туніс зіграє з Австралією.
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