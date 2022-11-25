Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Захисник збірної Франції переніс операцію – він більше не допоможе команді на ЧС-2022

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
310
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Захисник збірної Франції переніс операцію – він більше не допоможе команді на ЧС-2022

Фото: Associated Press

26-річний Ернандес проводитиме реабілітацію в Мюнхені.

Захисник мюнхенської "Баварії" та збірної Франції Лукас Ернандес переніс успішну операцію в австрійському Інсбруку.

Футболіст травмувався в поєдинку першого туру чемпіонату світу-2022 проти Австралії.

Захисникові поставили діагноз – розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Імовірний термін відновлення – щонайменше 6 місяців.

Француз почне реабілітацію найближчими днями в Мюнхені.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Додамо, що збірна Франції зіткнулася зі справжньою епідемією травм напередодні ЧС-2022. Через пошкодження світову першість пропустять півзахисники Н'Голо Канте, Поль Погба, Преснель Кімпембе, Крістофер Нкунку і Карім Бензема.

  • Матч Франція – Австралія завершився перемогою "Ле Бле" з рахунком 4:1.
  • У наступному турі 26 листопада Франція зустрінеться з Данією, а Туніс зіграє з Австралією.

Читайте також:

Чи зіграє Неймар на цьому чемпіонаті світу: лікар збірної розповів деталі травми бразильця

Гравець Камеруну вийшов на матч ЧС-2022 із прапором країни-агресорки на бутсах (фото)

Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
310
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація