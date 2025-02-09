Захисник збірної України допоміг найгіршій команді Чемпіоншипу вибити "Ліверпуль" з Кубка Англії

"Ліверпуль" зазнав сенсаційної поразки від "Плімута" захисника збірної України Максима Таловєрова в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Хоум Парк" у Плімуті завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі представник Чемпіоншипу (другого за престижністю англійського дивізіону – прим.) забив на початку другого тайму. На 53-й хвилині пенальті реалізував шотландський нападник Раян Харді.

Таловєров вийшов у стартовому складі "Плімута" та провів на полі повний матч. На 90+8-й хвилині 24-річний українець заробив жовту картку. Для нього це був другий поєдинок від моменту переходу до англійського клубу з австрійського ЛАСКа.

Зазначимо, що наразі "Плімут" посідає останнє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, тоді як "Ліверпуль" впевнено лідирує в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Суперник "Плімута" в 1/8 фіналу Кубка Англії визначиться під час жеребкування, яке відбудеться 10 лютого.

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