Захист титулу й повернення ексчемпіона: Київстар ТБ транслюватиме міжнародний вечір боксу

Платформа кіно і телебачення Київстар ТБ стала ексклюзивним транслятором Міжнародного благодійного турніру з професійного боксу "У кожного своя мрія" під егідою української промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions.

У суботу, 25 січня, відбудеться вечір боксу в київському Палаці спорту. Під час турніру титул WBO Global у першій напівсередній вазі захищатиме шостий номер світового рейтингу WBO Арам Фаніян. Його суперником стане досвідчений аргентинець Ніколас Хара. Торік у своєму попередньому бою Арам здобув перемогу за очками над мексиканцем Хуаном Родрігесом.

Також на ринг вийде колишній чемпіон світу WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол, який битиметься з іншим представником Аргентини Андресом Техадою. Останній бій українець провів у липні 2023 року в Лас-Вегасі, поступившись представнику Домінікани Елвісу Родрігесу в 7-му раунді.

Крім того, протягом турніру відбудуться поєдинки найкращих представників олімпійських команд з боксу з Київщини та поєдинки ветеранів війни за формулою 3 раунди по 2 хвилини. Завершить подію благодійний аукціон, мета якого – зібрати 5 мільйонів гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів для військових та підтримку організацій, які повертають незаконно депортованих на територію РФ дітей до України.

Нагадаємо, раніше Київстар ТБ оголошував про підписання контракту на 2025 рік з промоутерською компанією Top Boxing Generation. Тож нового року на глядачів Київстар ТБ чекають захопливі вечори боксу від двох потужних вітчизняних промоушенів.

Не пропустіть ексклюзивну трансляцію благодійного турніру 25 січня о 15:00 на Київстар ТБ.

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі "Кіно для ТБ".

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