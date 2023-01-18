Захистили титул: "Інтер" розбив "Мілан" і став володарем Суперкубка Італії-2023

"Інтер" розгромив "Мілан" у матчі за Суперкубок Італії. Поєдинок на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 0:3 .

У першому таймі підопічні Сімоне Індзагі двічі розписалися у воротах суперника. На 10-й хвилині "чорно-синіх" вивів уперед Федеріко Дімарко, а на 21-й хвилині перевагу своєї команди подвоїв Едін Джеко.

У другій половині зустрічі "Інтер" довів справу до розгрому та остаточно зняв усі питання щодо переможця. На 77-й хвилині третій м'яч у ворота "россонері" відправив Лаутаро Мартінес.

Таким чином, "нерадзуррі" захистили звання володаря Суперкубка Італії. Минулого року "Інтер" завоював трофей у драматичній битві проти "Ювентуса".

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