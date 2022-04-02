"Захистив титул": український чемпіон ММА з льоху дістав свій пояс у звільненому від окупантів Ірпені

"Захистив титул": український чемпіон ММА з льоху дістав свій пояс у звільненому від окупантів Ірпені

Ярослав Амосов зі зброєю в руках захищає Україну від російських загарбників.

Український чемпіон в напівсередній вазі елітного бійцівського промоушена Bellator Ярослав Амосов у лавах тероборони допомагав ЗСУ виганяти російських окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Після того, як місто повністю опинилося під контролем українських військових, 28-річний спортсмен підійшов до свого дому та з льоху витягнув пакет із поясом Bellator.

Український чемпіон "захистив пояс" в підвалі під час війни проти Росії "Захистив титул"! Український чемпіон Bellator Ярослав Амосов повернувся в звільнений Ірпінь, де в підвалі дістав захований чемпіонський титул! Так Амосов переховував титул під час наступу російських військ. І тепер - повернувся за титулом у звільнений український Ірпінь! Опубліковано Суспільне Спорт Субота, 2 квітня 2022 р.

За словами бійця, чемпіонський титул заздалегідь сховала його мати, яка після цього евакуювалася із зони бойових дій.

"Пояс з великою історією. І тепер я нікому його не віддам. Моя мама надійно заховала його, завдяки чому він пережив бомбардування", - розповів Амосов.

Окрім того, Ярослав зробив спільне фото з іншими українськими солдатами, яке потім виклав на свою сторінку в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Амосов відмовився проводити захист титулу проти британця Майкла Пейджа, щоб залишитися захищати Україну від російських загарбників

В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах.

У червні минулого року Ярослав одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.

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