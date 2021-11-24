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Захопили лідерство в групі: "Челсі" розірвав "Ювентус" і вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

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Захопили лідерство в групі: "Челсі" розірвав "Ювентус" і вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Associated Press

Команда Томаса Тухеля сповна помстилася за мінімальну поразку в Турині.

Лондонський "Челсі" розгромив "Ювентус" у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів і достроково вийшов до плейоф. Поєдинок на "Стемфорд Бридж" завершився з рахунком 4:0

Господарі вийшли вперед на 25-й хвилині, рахунок у зустрічі відкрив Трево Чалоба.

Після перерви підопічні Томаса Тухеля зміцнили свою перевагу, забивши двічі упродовж двох хвилин. На 56-й хвилині другий гол у ворота туринського клубу відправив Ріс Джеймс.

На 58-й хвилині Каллум Хадсон-Одої довів справу до розгрому.

Крапку в матчі на п'ятій компенсованій хвилині поставив Тімо Вернер.

  • У паралельному матчі цієї групи шведський "Мальме" зіграв унічию з пітерським "Зенітом" - 1:1.
  • Лондонці (12 очок) вийшли на перше місце в цій групі, обійшовши "Ювентус" (12 балів) за рахунок різниці м'ячів у очних зустрічах. У матчі 2-го туру в Турині "сині" мінімально програли "Старій синьйорі" (0:1).
  • Таким чином, "Челсі" приєднався до команд, які гарантували собі путівку до плейоф Ліги чемпіонів. "Ювентус" достроково вийшов в 1/8 фіналу ще після минулого туру.
  • Поєдинки заключного шостого туру в квартеті H заплановано на 8 грудня: "Зеніт" - "Челсі", "Ювентус" - "Мальме".
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