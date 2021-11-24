Захопили лідерство в групі: "Челсі" розірвав "Ювентус" і вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Захопили лідерство в групі: "Челсі" розірвав "Ювентус" і вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Команда Томаса Тухеля сповна помстилася за мінімальну поразку в Турині.

Лондонський "Челсі" розгромив "Ювентус" у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів і достроково вийшов до плейоф. Поєдинок на "Стемфорд Бридж" завершився з рахунком 4:0

Господарі вийшли вперед на 25-й хвилині, рахунок у зустрічі відкрив Трево Чалоба.

Після перерви підопічні Томаса Тухеля зміцнили свою перевагу, забивши двічі упродовж двох хвилин. На 56-й хвилині другий гол у ворота туринського клубу відправив Ріс Джеймс.

На 58-й хвилині Каллум Хадсон-Одої довів справу до розгрому.

Крапку в матчі на п'ятій компенсованій хвилині поставив Тімо Вернер.