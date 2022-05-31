"Захопилися невідомо чим": президент ФБУ прокоментував скандальне суддівство щодо українських боксерів на ЧЄ

Президент федерації боксу України та радник директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус висловився з приводу неприйнятного суддівства на ЧЄ.

Україна не була представлена жодним боксером у фіналі чемпіонату Європи. Очільника ФБУ обурив результат суддівства у поєдинках півфіналу змагань.

Про це Продивус написав на своїй сторінці у Facebook.

"Настав час повертати протести в олімпійський бокс. Повертати їх, не як право маніпуляції, а як можливість знайти справедливість для тих, хто став жертвою суддівської помилки, що критично вплинула на результат бою. Вчора збірна команда України стала свідком якраз такого випадку. З незрозумілих мені та всій команді причин судді бою Юрія Захарєєва з Мохаммедом Акбаром захопилися невідомо чим, але не своїми професійними обов'язками: бути чесними і неупередженими вершниками спортивної долі. Федерація боксу України і я, як її президент, не згодні з таким підходом у суддівстві. Бічні судді не можуть поводитися, як керманичі чиїхось життів, їхні оцінки не можуть залежати від настрою, політичних або будь-яких інших переваг",- написав він.

За словами функціонера, це допоможе повернути справедливість у цей вид спорту.

"Настав час повертати процедуру опротестування результатів бою, щоб голос справедливості звучав голосніше і можливості повернути цю справедливість були реальнішими. Після початку російсько-української війни світ тим більше усвідомив необхідність створення додаткових інструментів, які б підтримували справедливість, а не підганяли нечесних людей продовжувати свою темну діяльність. Повернення протестів в аматорському боксі на всіх рівнях змагання – один із моїх пріоритетів і як людини українського боксу, і як віцепрезидента Міжнародної боксерської федерації", – додав Продивус.

Нагадаємо, що російський президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов опинився в епіцентрі нового скандалу, опублікувавши у соцмережах карту Росії з анексованим Кримом.

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