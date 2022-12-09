"Захоплююся ним і люблю": президент ПСЖ висловився про можливість підписання Роналду

Президент ПСЖ Насер ​​Аль-Хелаїфі оцінив можливість переходу португальського форварда Кріштіану Роналду до французького клубу.

Бос парижан віддав належне п'ятиразовому володарю "Золотого м'яча", але зазначив, що в складі його команди наразі немає для нього вільного місця.

Воно й недивно, адже за ПСЖ виступають такі суперзірки, як Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе. Тож керманичу парижан Крістофу Гальтьє буде надзвичайно складно знайти достатньо ігрового часу для кожного з них.

"Роналду – зірка, справжня легенда. Я захоплююся ним і люблю як гравця та професіонала. Кріштіану – фантастичний. Йому 37 років, але він все ще чудово працює.

Кожен клуб також хоче підписати його. Проблема для ПСЖ сьогодні полягає в тому, що у нас його позиція укомплектована. Щось змінити дуже непросто. Тому, чесно кажучи, прихід Роналду до ПСЖ є неможливим", – сказав президент паризького клубу в коментарі Sky Sports.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Роналду домовився про перехід до "Аль-Насра" з чемпіонату Саудівської Аравії.

Наразі португалець перебуває без клубу, адже 22 листопада "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з нападником після його резонансного інтерв'ю, в якому він "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

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