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Загибель Діогу Жоти: стала відома причина ДТП, яка забрала життя зірки "Ліверпуля"
Діогу Жота разом зі своїм братом Андре Сілвою загинув в автокатастрофі.
З'ясувались подробиці трагічної ДТП, в якій нападник "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота загинув разом зі своїм братом Андре Сілвою.
Причиною аварії стала проколота шина, повідомляє BBC з посиланням на поліцію Іспанії.
"За інформацією, яка на цей момент є у нашому розпорядженні, автомобіль марки Lamborghini потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і з'їхав з дороги через прокол шини під час обгону. Це сталося рано вранці, о 00:30 за британським літнім часом, в муніципалітеті Чернаділья в провінції Самора. Автомобіль загорівся, двоє пасажирів загинули", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.
За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.
Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.
За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.
Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії відреагувала на загибель Діогу Жоти та його брата.
Загибель свого форварда вже також підтвердив "Ліверпуль", виступивши з першою офіційною заявою після смерті Діогу Жоти.