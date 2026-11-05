"Захід, гідний масштабу кар'єри": Роналду влаштують прощання зі збірною Португалії

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Легендарному форварду Кріштіану Роналду, який оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії, влаштують прощання з національною командою.

Про це повідомила Португальська футбольна федерація на своєму офіційному сайті.

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Водночас поки що не зазначається, це буде повноцінний прощальний матч чи захід іншого формату.

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"З почуттям великої вдячності та захоплення федерація віддає належне Кріштіану Роналду за його виняткову кар'єру на благо нашої країни.

Він був не просто видатним спортсменом, а й лідером, який надихав партнерів, прикладом відданості та головним символом нашої національної команди.

Протягом легендарної міжнародної кар'єри, за час якої він отримав 234 виклики до збірної та забив 146 голів, капітан представляв країну, встановлював рекорди та допомагав команді досягати результатів, які назавжди залишаться в історії португальського футболу.

Кожна крапля поту, кожен вирішальний гол і кожна капітанська пов'язка, яку він носив на полі, свідчили про його безмежну любов до національної футболки. Його відданість і спадщина виходять далеко за межі футбольного поля.

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Кріштіану Роналду прославив Португалію та надихнув покоління молодих людей, які мріють піти його шляхом. Для багатьох із нас він — найкращий гравець усіх часів!

Тому федерація не може залишити це прощання без належної уваги. Ми прагнемо організувати та провести захід, гідний масштабу кар'єри Кріштіану Роналду, щоб уболівальники та вся країна мали можливість ще раз привітати й ушанувати футболіста, який так багато зробив для нас. Дякуємо за все, капітане! Збірна завжди буде твоїм домом! До 1000-го гола!", — йдеться в дописі.

Роналду завершив кар'єру в збірній після гучного скандалу, який спалахнув під час минулої міжнародної паузи. Форвард самовільно залишив розташування національної команди після того, як залишився на лавці для запасних в матчі Ліги націй проти Норвегії.

Роналду образився на головного тренера португальців Жорже Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний фахівець заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

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Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування збірної. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

10 жовтня Португальська федерація футболу тимчасово відсторонила Роналду від збірної Португалії до остаточного рішення у дисциплінарній справі, яку було відкрито проти нього.

19 жовтня Роналду офіційно покарали за самовільне залишення табору збірної — форварда дискваліфікували на 30 днів та оштрафували на 255 євро.

Фактично "бан" не зачепив жодного матчу збірної Португалії й Роналду мав можливість зіграти в заключних турах групового етапу Ліги націй проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада). Однак Кріштіану вирішив назавжди попрощатися з національною командою.

Нагадаємо, 41-річний Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що син Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17.

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