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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
689
Час на прочитання
2 хв

"Жахливий бій": екссуперник Усика оцінив можливий поєдинок українця з британським проспектом

Тоні Белью вважає, що Мозесу Ітаумі ще рано виходити в ринг проти такого сильного суперника, як Олександр Усик.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Ітаума (колаж)

Усик – Ітаума (колаж)

Ексчемпіон світу Тоні Белью поділився своєю думкою про потенційний поєдинок абсолютного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика з британським проспектом Мозесом Ітаумою.

За словами британця, Ітаумі ще рано виходити в ринг проти такого сильного суперника, як Усик.

"Я думаю, що це жахливий бій для Ітауми. Цей хлопець, здається, ще навіть не проходив дистанцію в шість раундів. На цьому етапі кар'єри занадто рано кидати цього хлопця до вовків. Я просто не розумію, навіщо це робити. Він молодий хлопець, нехай розвивається, як і всі інші бійці. Дайте йому час опанувати свою справу", – сказав Белью в інтерв'ю Seconds Out.

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді бою-реваншу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

20-річний Ітаума має у своєму активі 12 перемог (10 – нокаутом) у 12 поєдинках. Наступний бій Мозес проведе 16 серпня в саудівському Ер-Ріяді проти свого співвітчизника Ділліана Вайта.

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