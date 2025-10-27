Захищав одноклубника: "Реал" ухвалив важливе рішення після вилучення Луніна в Ель Класико

Андрій Лунін / © x.com/realmadriden

Реклама

Мадридський "Реал" збирається оскаржити червону картку українського воротаря Андрія Луніна, який був покараний у матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Барселони".

Про це повідомляє Madrid Xtra.

26-річний українець, який провів весь поєдинок на лавці для запасних, під завісу зустрічі в технічній зоні взяв участь у сутичці з гравцями "Барселони". Він поштовхався з футболістами каталонського клубу, а також кричав на їхню адресу: "Сядьте".

Реклама

У підсумку головний арбітр зустрічі показав Луніну червону картку за те, що Андрій "підійшов до лавки запасних суперника в агресивній манері".

Водночас мадридський клуб вважає, що Лунін захищав вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора від агресії з боку лавки запасних "Барселони". Тому "Реал" вирішив подати протест на вилучення українського голкіпера.

Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного поєдинку за мадридський клуб, залишаючись на лавці для запасних – місце в рамці воріт "бланкос" завжди займав бельгієць Тібо Куртуа.

Нагадаємо, "Реал" на своєму полі обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Кіліан Мбаппе і Джуд Беллінгем. Каталонці відповіли лише голом Ферміна Лопеса.

Реклама

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.

У наступному турі команда Хабі Алонсо 1 листопада прийме "Валенсію", а підопічні Гансі Фліка днем пізніше вдома позмагаються з "Ельче".