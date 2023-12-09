"Закінчіть війну в Україні": зірковий шведський біатлоніст розкритикував допущення росіян до ОІ-2024

Себастьян Самуельссон вважає, що спортсмени країн-агресорок не повинні змагатися, поки тривають бойові дії.

Лідер збірної Швеції з біатлону Себастьян Самуельссон засудив скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

За його словами, санкції проти країни-агресорки та її союзника, зокрема й у спорті, повинні зберігати до того часу, поки РФ не припинить вести війну проти України.

"Я не здивований, а розчарований. Я не розумію, навіщо нам олімпійське перемир'я, якщо немає наслідків його порушення.

Все дуже просто. Закінчіть війну в Україні і ласкаво просимо назад. Це не складно. Десь спорт також повинен взяти на себе відповідальність щодо санкцій", – наводить слова Самуельссона SVT.

8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024.

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