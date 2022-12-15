Закинули шайбу на останніх секундах: молодіжна збірна України вирвала третю перемогу на чемпіонаті світу з хокею

Молодіжна збірна України з хокею (U-20) перемогла національну команду Естонії у третьому турі молодіжного чемпіонату світу-2022 у дивізіоні 1В. Матч завершився з рахунком 3:2 .

Команда Олександра Бобкіна мінімально перемогла у першому періоді, але пропустила дві шайби у наступному У вирішальному періоді за чотири хвилини до кінця гри естонці вели у рахунку, але українська збірна двічі реалізувала більшість та зуміла вирвати перемогу. Переможна шайба була забита за 32 секунди до кінця поєдинку.

Для українців ця перемога стала третьою на світовій першості. З 9 очками підопічні Олександра Бобкіна утримують лідерство у групі.

Наступний матч на чемпіонаті світу збірна України U-20 зіграє 16 грудня проти молодіжної команди Південної Кореї. У поєдинку другого туру "синьо-жовті" здолали команду Польщу (5:2).

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