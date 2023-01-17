Закинули супернику 12 шайб: українські хокеїсти здобули нищівну перемогу на Універсіаді

Підопічні Вадима Шахрайчука розбили команду Швеції та продовжують боротьбу за плейоф.
Студентська збірна України з хокею розгромила Швецію у своєму третьому матчі на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.
Поєдинок завершився з рахунком 12:2 на користь української команди.
У стартові сім хвилин зустрічі підопічні Вадима Шахрайчука закинули чотири шайби без відповіді, проте до кінця першого періоду суперник скоротив відставання удвічі.
А ось другий та третій період минув за повного домінування українців – в них нашим співвітчизникам вдалося закинути у ворота шведів три та п'ять "сухих" шайб відповідно.
Для збірної України це перша перемога на Універсіаді-2023. На старті турніру "синьо-жовті" програла Канаді (1:6), після чого в овертаймі поступилися Латвії (2:3).
Таким чином, після трьох зіграних поєдинків українці йдуть третіми в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 4 очки. Вище розташувалися лише Канада (9) і Чехія (7).
Наступний матч українська збірна проведе проти 19 січня Японії. До плейоф Універсіади вийдуть по дві команди з кожної групи.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна виборола першу медаль Всесвітньої зимової Універсіади-2023.
Читайте також:
Усі найсильніші, крім капітана: чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат Європи
Українка завоювала медаль на Кубку Європи зі сноубордингу
Історичний успіх: українська санкарка стала чемпіонкою світу серед юніорок