Закинули супернику 12 шайб: українські хокеїсти здобули нищівну перемогу на Універсіаді

Підопічні Вадима Шахрайчука розбили команду Швеції та продовжують боротьбу за плейоф.

Студентська збірна України з хокею розгромила Швецію у своєму третьому матчі на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.

Поєдинок завершився з рахунком 12:2 на користь української команди.

У стартові сім хвилин зустрічі підопічні Вадима Шахрайчука закинули чотири шайби без відповіді, проте до кінця першого періоду суперник скоротив відставання удвічі.

А ось другий та третій період минув за повного домінування українців – в них нашим співвітчизникам вдалося закинути у ворота шведів три та п'ять "сухих" шайб відповідно.

Для збірної України це перша перемога на Універсіаді-2023. На старті турніру "синьо-жовті" програла Канаді (1:6), після чого в овертаймі поступилися Латвії (2:3).

Таким чином, після трьох зіграних поєдинків українці йдуть третіми в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 4 очки. Вище розташувалися лише Канада (9) і Чехія (7).

Наступний матч українська збірна проведе проти 19 січня Японії. До плейоф Універсіади вийдуть по дві команди з кожної групи.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна виборола першу медаль Всесвітньої зимової Універсіади-2023.

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