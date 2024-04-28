Закинули вісім "сухих" шайб: збірна України з хокею здобула розгромну перемогу на старті ЧС-2024

Збірна України з хокею успішно стартувала на чемпіонаті світу-2024 у Дивізіоні IB. У своєму першому матчі на турнірі українці розбили Естонію з рахунком 8:0 .

У першому періоді "синьо-жовті" закинули одну шайбу у ворота суперника – відзначився Олександр Пересунько.

Наступний період вийшов більш результативним і наша команда ще тричі засмутила естонців. Результативні кидки зробили Станіслав Садовіков, Андрій Денискін і Данило Трахт.

У третьому періоді команда Дмитра Христича ще чотири рази вразили ворота суперника. Дубль оформив Денискін, по одній шайбі занесли до свого активу Гліб Кривошапкін, Ігор Мережко та Фелікс Морозов.

Огляд матчу Естонія – Україна

Завдяки розгромній перемозі над Естонією збірна України очолила турнірну таблицю своєї групи. "Синьо-жовті" через кращу різницю шайб випереджають Литву (в першому турі обіграла Іспанію – 3:0) та Китай (переміг Нідерланди – 3:0).

Наступний матч на ЧС-2024 з хокею українці проведуть у неділю, 28 квітня, зі збірною Нідерландів. Початок – о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що збірна України уп'яте поспіль грає у третьому за силою дивізіоні (ІВ) світової першості з хокею. Переможець дивізіону отримає путівку до другого дивізіону (IA) чемпіонату світу на наступний рік. Команда, що посяде останнє місце, вилетить до четвертого дивізіону (IIA).

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" до останнього претендували на вихід до дивізіону IA, проте у вирішальному матчі за підвищення в класі програли Японії.

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