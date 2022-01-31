Закликав до групового зґвалтування: в Іспанії вимагають звільнити тренера жіночої футбольної команди

У такий спосіб фахівець збирався згуртувати команду.

Фанати іспанського "Райо Вальєкано" вимагають відставки керманича жіночої команди Карлоса Сантісо, який був призначений на посаду лише нещодавно.

Про це повідомляє видання Cadena SER.

Річ у тім, що в листопаді минулого року Сантісо потрапив у скандал через аудіозапис в чаті WhatsApp, на якому він пропонує всьому тренерському штабу "підчепити" дівчину і всім разом зайнятися з нею сексом. Нібито це повинно сприяти згуртуванню команди. Тренер також зазначив, що дівчина повинна бути повнолітньою, щоб потім не було проблем.

"Наш штаб прекрасний, але дечого нам все ще не вистачає. Я думаю, нам все ще потрібно зробити щось подібне до того, що зробили хлопці, з "Арандіни" (три футболісти іспанського клубу 2017 року були засуджені до 38 років в'язниці кожен за групове зґвалтування 15-річної дівчини, пізніше одного з них виправдали - прим). Нам треба знайти повнолітню дівчину, щоб не виникло проблем, і всім разом трахнути її, щоб більше згуртувати штаб та команду. Подивіться на "Арандіну": справи у них пішли краще", - говорить Сантісо на аудіозаписі для свого тренерського штабу.

Після того, як цей аудіозапис потрапив до Мережі, Карлосу довелося залишити посаду тренера збірної Мадрида U-12. Нещодавно тренер працевлаштувався у жіночій команді "Райо", проте це викликало обурення шанувальників клубу.

Своєю чергою, президент "Райо" Рауль Мартін Преса заявив, що звільняти тренера не збирається. Сантісо визнав свою неправоту, але зазначив, що все це було просто дружньою розмовою.

Читайте також:

"Ліга шампіньйонів": УЄФА судиться з німецькою піцерією через назву страви в меню

"Ступакія, Аталія, Устюгор Гей": в Китаї познущалися з імен та прізвищ російських олімпійців

"Як можна не забивати?": дагестанський тренер дав емоційний коментар та став зіркою Мережі (відео)