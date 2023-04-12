"Закохався у свою команду": тренер "Баварії" дивно відреагував на розгром від "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель дав несподіваний коментар після розгромної поразки його команди в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Англійський клуб на власному полі розбив "Баварію" з рахунком 3:0, зробивши серйозну заявку на вихід до півфіналу.

Однак керманич мюнхенців все одно знайшов позитив у грі своїх підопічних. На його думку, "Баварія" не заслуговувала програти з таким рахунком.

"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я б повернув один чи два голи, які забили нам, бо це забагато. Думаю, нашим гравцям трохи не вистачило впевненості та форми.

Звичайно, результат для нас гіркий. Сьогодні я навіть трохи закохався у свою команду, в те, як вона грала. Хоч як дивно б це не звучало, але це було дуже весело", – наводить слова Тухеля BBC.

Своєю чергою, коуч "городян" Хосеп Гвардіола досить скромно прокоментував успіх своєї команди. Іспанський фахівець не поспішає передчасно радіти, адже попереду ще матч-відповідь.

"Баварія" – сильна команда. Впродовж 60 хвилин це була напружена гра. Багато в чому вони були кращими за нас. Але після 65-ї хвилини ми забили вдруге – це дуже допомогло. Внесли декілька змін та стали ефективніше пресингувати.

Я прожив у Мюнхені три роки. Мені знайомий менталітет "Баварії" та якість, якою вони володіють. Нам ще належить провести сильний матч-відповідь", – сказав Гвардіола.

Матч-відповідь між "Баварією" та "Манчестер Сіті" відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Читайте також:

"Інтер" у Португалії обіграв "Бенфіку" та наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Реал – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мілан – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів