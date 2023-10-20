Закріпили лідерство: "Кривбас" здобув впевнену перемогу в 11-му турі УПЛ

Підопічні Юрія Вернидуба залишаться на першому місці за підсумками туру.

"Кривбас" обіграв "Металіст 1925" у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області закічнився з рахунком 1:3 .

Уже на третій хвилині зустрічі криворіжців вивів уперед Максим Задерака. На 32-й хвилині команда Юрія Вернидуба подвоїли свою перевагу – гол забив Олег Кожушко.

До перерви харків'яни скоротили відставання в рахунку – на 39-й хвилині відзначився Бека Вачіберадзе.

Однак у другому таймі криворізький клуб довів справу до логічної перемоги. На 68-й хвилині Задерака оформив дубль, встановивши підсумковий рахунок матчу.

"Кривбас" (23 очки) продовжує лідирувати в УПЛ та відірвався на 4 бали від "Полісся", яке посідає друге місце з поєдинком у запасі. "Металіст 1925" (11 пунктів) розташовується на 11-й сходинці.

У наступному турі криворіжці 28 жовтня приймуть "Дніпро-1", а харківський клуб днем пізніше в Полтаві зустрінеться з "Ворсклою".

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