"Закрий рот, тобі рано говорити": скандальний Селезньов розкрив подробиці сварки з гравцем "Динамо"

Інцидент стався на футбольному полі.

Форвард "Миная" Євген Селезньов розповів деталі свого конфлікту із захисником київського "Динамо" Олександром Караваєвим, який трапився під час матчу 1-го туру української Прем'єр-ліги.

"Спочатку Караваєв, потім вигуки з трибуни? Це негарно, згоден, я повністю все розумію. Але щоб мені щось дитина розповідала... Караваєв просився зі мною за стіл сісти поруч, а тепер ще рот відкриває. Ну, ти що? Чому Буяльський цього не говорить? Починає щось бігати, кричати, щось розповідати. Що ти бігаєш? Ти взагалі хто?

Я нічого не з’ясовував, але навіщо він перед камерою чекав мене в підтрибунному приміщенні? Я йому сказав, що після гри поговоримо. Спершу Караваєв на полі почав щось доводити судді. Я йому кажу: "Слухай, закрий рот. Тобі рано говорити. Ти просто Караваєв". Він перед камерами стоїть чекає мене, я сказав, що потім поговоримо, але ні, він не хоче. Ось і все, що було", - сказав Селезньов в інтерв'ю Sport Arena.

Крім того, Селезньов висловився про скандальний інцидент у Полтаві, коли він показав фанатам середній палець у відповідь на свист із трибун. Пізніше 36-річний футболіст заявив, що уболівальники обзивали його сепаратистом.

"Кожному другому хочу набити обличчя? Ну коли мені кажуть "Півню, їдь у свою "ДНР", то що мені сказати? Я не маю права такого робити, згоден, але я трохи інший. Я дуже емоційний. Я в Донецьку не був від 2014 року", - пояснив Селезньов.

Цього сезону на рахунку Селезньова 10 матчів в УПЛ, одна гольова передача. "Минай" із 8 балами йде на 12-й позиції в турнірній таблиці.

Минулого сезону Селезньов грав за "Колос", але зі скандалом залишив клуб після зимової паузи. ЗМІ писали, що форвард прийшов на товариський матч у нетверезому стані.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Селезньов потрапив у новий скандал. Футболіст погрожував вболівальнику фізичною розправою в матчі УПЛ.

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