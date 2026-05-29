Затулили очі та вуха: українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на чемпіонаті Європи

Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на юнацькому чемпіонаті Європи / facebook.com/team.ukraine.rg

Реклама

Гімнастки збірної України відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі на нагородженні юніорського чемпіонату Європи-2026, який відбувається у болгарській Варні.

Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України.

Українка Варвара Чубарова здобула “бронзу” у вправах з м'ячем, де перемогу святкувала білоруска Кіра Бабкевич.

Реклама

Ще одна українка Софія Країнська виграла срібну медаль у фіналі зі стрічкою, де чемпіонкою стала росіянка Яна Заїкіна.

В обох випадках на церемонії нагородження за традицією виконувалися гімни на честь переможниць. Українські гімнастки на час виконання гімнів країни-окупанта та її союзника вдягли навушники та затулили обличчя руками.

Варвара Чубарова під час церемонії нагородження / © ua.tribuna.com

Софія Країнська під час церемонії нагородження / © ua.tribuna.com

Зазначимо, що наприкінці травня Європейська федерація гімнастики скасувала санкції проти РФ і Білорусі, дозволивши спортсменкам з цих країн змагатися під власним прапором та гімном.

Раніше повідомлялося, що російська гімнастка Софія Ільтерякова спричинила гучний скандал, ставши спиною до прапорів, коли лунав гімн України на честь перемоги нашої спортсменки Таїсії Онофрійчук.

Реклама

Новини партнерів