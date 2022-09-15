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Залагодив конфлікт: Гвардіола кумедно відреагував на "гірчичник" після матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)

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Залагодив конфлікт: Гвардіола кумедно відреагував на "гірчичник" після матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)

Фото: Associated Press

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола дотепно відреагував на жовту карту після матчу Ліги чемпіонів.

У середу, 14 вересня, відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "Манчестер Сіті" та дортмундською "Боруссією".

Матч запам'ятається не тільки перемогою "містян", а і кумедною поведінкою головного тренера англійської команди.

Після завершення поєдинку Пеп Гвардіола підійшов до арбітра Даніеле Орсато та щось емоційно намагався йому довести, за що миттєво отримав жовту картку. Іспанець не розгубився та дивно відреагував, обійнявши рефері. Після цього їхня розмова продовжилася.

© Associated Press
Фото: Associated Press
  • "Манчестер Сіті" має 6 очок та очолює турнірну таблицю групи. "Боруссія" з 3 очками на другій позиції. "Севілья" та "Копенгаген" мають по 1 очку.
  • Матчі 3-го туру відбудуться 5 жовтня: "Севілья" - "Боруссія", "Манчестер Сіті" - "Копенгаген".

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