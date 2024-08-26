Зальцбург – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший поєдинок завершився поразкою "біло-синіх" з різницею у два м'ячі.

У вівторок, 27 серпня, київське "Динамо" зіграє з австрійським "Зальцбургом" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арені" у Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 21 серпня у польському Любліні, "Динамо" програло віцечемпіону Австрії з рахунком 0:2 .

Де дивитися матч Зальцбург – Динамо

В Україні поєдинок "Зальцбург" – "Динамо" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Зальцбург" – "Динамо" буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Зальцбург – Динамо

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу господарям. На перемогу "Зальцбурга" можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,40. Виграш "Динамо" – 5,50.

Беззаперечним фаворитом двоматчевої дуелі також є австрійський клуб – 1,04. Підсумковий успіх команди Олександра Шовковського оцінений коефіцієнтом 11,00.

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

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