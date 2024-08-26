Зальцбург – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого поєдинку "біло-синіх" проти віцечемпіона Австрії.

У вівторок, 27 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25, у якому київське "Динамо" зустрінеться з австрійським "Зальцбургом".

Команди зіграють на "Ред Булл Арені" у Зальцбурзі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 21 серпня у польському Любліні, "Динамо" програло віцечемпіону Австрії з рахунком 0:2 .

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Зальцбург" – "Динамо".