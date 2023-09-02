Залишаться без олімпійських ліцензій: росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

МОК не дозволив спортсменам з держав-агресорок взяти участь у змаганнях.

Російські та білоруські спортсмени не зможуть виступити на Азійських іграх 2023 року.

Про це повідомляє видання The Indian Express з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Олімпійський комітет Азії.

У заяві Олімпійського комітету Азії йдеться, що рішення не допустити представників країн-агресорок до змагань ухвалив МОК.

У Міжнародному олімпійському комітеті вже обґрунтували своє рішення. Там зазначили, що участь росіян і білорусів в Азійських іграх є неможливою з технічним причин.

"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх-2023 вивчався й обговорювалася на олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилась нездійсненною з технічних причин", – заявили у МОК.

Раніше повідомлялося, що росіян і білорусів допустили до Азійських ігор у нейтральному статусі та поза медальним заліком, щоб вони могли здобути ліцензії на Олімпіаду-2024 в Парижі. Однак тепер олімпійські ліцензії будуть розіграні без атлетів із країн-агресорок.

Зазначимо, що МОК ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади-2024.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з країн-агресорок виступають у нейтральному статусі.

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