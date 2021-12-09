Залишаться в Україні: "Шахтар" підписав нові контракти з двома бразильськими легіонерами

Алан Патрік і Майкон продовжать виступати за донецький клуб.

Донецький "Шахтар" оголосив про подовження контрактів із бразильськими півзахисниками Аланом Патріком і Майконом.

Нові угоди з футболістами розраховані до 31 грудня 2025 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Алан Патрік став гравцем "Шахтаря" у червні 2011 року. Відтоді в його активі 178 матчів за донецький клуб у всіх турнірах, 26 голів та 13 трофеїв з "Шахтарем".

Майкон приєднався до "помаранчево-чорних" влітку 2018 року. Він провів у складі "гірників" 97 поєдинків у всіх турнірах та забив 8 м'ячів. Разом з "Шахтарем" бразилець двічі став чемпіоном України (2019, 2020), а також виграв Кубок (2019) та Суперкубок України (2021).

Додамо, що днем раніше "Шахтар" оголосив про підписання нової угоди з нападником Жуніором Мораєсом.

"Шахтар" з 44 очками лідирує в УПЛ після сімнанадцяти турів. Команда Роберто Де Дзербі випереджає "Динамо" за додатковими показниками.

В останньому матчі 2021 року "гірники" 11 грудня на виїзді зіграють з "Олександрією". Далі УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).

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