Залишав поле з допомогою лікарів: Малиновський травмувався в матчі Серії А

Руслан пошкодив коліно в грі з "Вероною".

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський отримав пошкодження під час поєдинку 33-го туру Серії А проти "Верони", в якому "бергамаски" зазнали домашньої поразки з рахунком 1:2.

Руслан вийшов у стартовому складі, однак вже на 34-й хвилині змушений був залишити поле через травму. Українець намагався зірвати атаку суперника, проте внаслідок свого ж фолу травмував коліно.

Сьогодні, 19 квітня, Малиновський пройде поглиблене медичне обстеження. Після нього стане зрозуміло, настільки серйозною є його травма, та скільки часу футболісту знадобиться на відновлення.

У нинішньому сезоні Руслан провів 26 матчів у складі "Аталанти" в Серії А, забив 6 голів і зробив два асисти.

Після 32 зіграних матчів "Аталанта" з 51 балом розташовується на восьмому місці в турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, 1 червня збірна України проведе півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

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