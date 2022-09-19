Залишається в НБА: лідер збірної України з баскетболу знайшов нову команду

25-річний лідер української баскетбольної збірної Святослав Михайлюк, якого наприкінці літа відрахували з клубу НБА "Торонто Репторс", знайшов нову команду.

Українець підписав контракт з "Нью-Йорк Нікс". Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт американського клубу.

Минулого сезону Михайлюк відіграв 56 матчів за "Репторс", набираючи в середньому за матч 4,6 очка та роблячи 1,6 підбирання. Кампанія-2021/22 стала для українця вже четвертою в НБА.

Новий сезон НБА 2022/23 розпочнеться 18 жовтня 2022 року та триватиме до 9 квітня 2023 року. Матч усіх зірок НБА запланований на 19 лютого наступного року та відбудеться на Vivint Arena у Солт-Лейк-Сіті.

Нагадаємо, у вересні Михайлюк в складі збірної України виступав на Євробаскеті-2022. На континентальній першості команда Айнарса Багатскіса зупинилася в 1/8 фіналу, де в напруженій боротьбі за путівку до чвертьфіналу програла Польщі.

На груповій стадії збірна України здобула три перемоги - над Великою Британією (90:61), Естонією (74:73) та Італією (84:73), а також зазнала двох поразок - від Греції (79:99) та Хорватії (85:90).

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