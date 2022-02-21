"Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили Україні перемогу над росіянами в хокейному фіналі на ОІ-2022

"Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили Україні перемогу над росіянами в хокейному фіналі на ОІ-2022

Багато користувачів висловили подяку.

У неділю, 20 лютого, збірна Фінляндії з хокею стала "золотим" призером Олімпійський ігор-2022 в Пекіні.

"Суомі" в фінальному протистоянні здобули перемогу над ОКР із рахунком 2:1. Після завершення матчу популярний фінський паблік про хокей "Hockey Dreams" у Facebook розмістив пост, присвятивши Україні тріумф їхньої команди у битві з країною-агресоркою.

Таким чином, фіни висловили Україні підтримку в непростий час, коли війська РФ стоять біля кордонів України і існує загроза вторгнення. У коментарях багато користувачів висловили подяку за подібний жест.

"Це для тебе, Україна. Залишайся сильною", йдеться в дописі.

Цікаво, що на цей пост відреагували у посольстві України у Фінляндії та Ісландії.

"Дякую Leijonat ("Леви", збірна країни з хокею, — ред.), дякую Суомі", — йдеться в повідомленні.

Для Фінляндії це перше "золото" в хокеї на зимових Олімпіадах. Раніше "суомі" двічі програвали у фіналах зимових Ігор і залишалися зі срібними нагородами в 1988 та 2006 роках.

Додамо, що днем раніше Словаччина перемогла Швецію (4:0) в матчі за "бронзу" олімпійського турніру з хокею.

Читайте також:

Відірвані від реальності: російські ЗМІ зганьбилися, опублікувавши медальний залік Олімпіади-2022

На Олімпіаді-2022 встановили рекорд з кількості країн-призерів змагань

Стали відомі найтитулованіші спортсмени Олімпіади-2022: хто виборов найбільше медалей

Стало відомо, яке місце посіла Україна в медальному заліку Олімпіади-2022