"Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили Україні перемогу над росіянами в хокейному фіналі на ОІ-2022

Багато користувачів висловили подяку.
У неділю, 20 лютого, збірна Фінляндії з хокею стала "золотим" призером Олімпійський ігор-2022 в Пекіні.
"Суомі" в фінальному протистоянні здобули перемогу над ОКР із рахунком 2:1. Після завершення матчу популярний фінський паблік про хокей "Hockey Dreams" у Facebook розмістив пост, присвятивши Україні тріумф їхньої команди у битві з країною-агресоркою.
Таким чином, фіни висловили Україні підтримку в непростий час, коли війська РФ стоять біля кордонів України і існує загроза вторгнення. У коментарях багато користувачів висловили подяку за подібний жест.
"Це для тебе, Україна. Залишайся сильною", йдеться в дописі.
Цікаво, що на цей пост відреагували у посольстві України у Фінляндії та Ісландії.
"Дякую Leijonat ("Леви", збірна країни з хокею, — ред.), дякую Суомі", — йдеться в повідомленні.
Для Фінляндії це перше "золото" в хокеї на зимових Олімпіадах. Раніше "суомі" двічі програвали у фіналах зимових Ігор і залишалися зі срібними нагородами в 1988 та 2006 роках.
Додамо, що днем раніше Словаччина перемогла Швецію (4:0) в матчі за "бронзу" олімпійського турніру з хокею.
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