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"Залишайтесь із чистою совістю": Лунін застеріг білорусів від участі у війні з Україною

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"Залишайтесь із чистою совістю": Лунін застеріг білорусів від участі у війні з Україною

ФК Реал Мадрид

Голкіпер "вершкових" залишив послання білоруським військовим у себе в Instagram.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін звернувся до білоруських військовослужбовців, аби не ті не вступали на боці Росії у війну з Україною.

23-річний голкіпер "Королівського клубу" у своєму Instagram виклав посилання з інформацією, як білорусам уникнути втручання у війну проти України.

"Білоруським військовослужбовцям, які не хочуть на війну з Україною. Розповсюджуйте, це не ваша війна! Залишайтесь із чистою совістю", - написав Андрій.

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Раніше повідомлялося, що плавців із РФ та Білорусі усунули від міжнародних змагань.

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