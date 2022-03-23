"Залишайтесь із чистою совістю": Лунін застеріг білорусів від участі у війні з Україною

Голкіпер "вершкових" залишив послання білоруським військовим у себе в Instagram.
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін звернувся до білоруських військовослужбовців, аби не ті не вступали на боці Росії у війну з Україною.
23-річний голкіпер "Королівського клубу" у своєму Instagram виклав посилання з інформацією, як білорусам уникнути втручання у війну проти України.
"Білоруським військовослужбовцям, які не хочуть на війну з Україною. Розповсюджуйте, це не ваша війна! Залишайтесь із чистою совістю", - написав Андрій.
Раніше повідомлялося, що плавців із РФ та Білорусі усунули від міжнародних змагань.
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