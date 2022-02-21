Залишила поле в сльозах: футболістка збірної Нової Зеландії оформила хет-трик у власні ворота (відео)

Залишила поле в сльозах: футболістка збірної Нової Зеландії оформила хет-трик у власні ворота (відео)

Протягом 36 хвилин Мейкайла Мур примудрилася тричі відзначитися автоголами.

Унікальний інцидент трапився під час матчу між жіночими збірними Нової Зеландії та США на товариському турнірі SheBelievesCup. Одразу три голи у свої ворота забила новозеландська захисниця Мейкайла Мур.

25-річна футболістка англійського "Ліверпуля" тричі вразила власні ворота вже до 36-ї хвилини. Першим автоголом Мур відзначилася на п'ятій хвилині - захисниця хотіла перехопити подачу з флангу, але зрізала м'яч у свої ворота.

Минула хвилина і Мур вдруге вразила сітку власних воріт. Цього разу вона у штрафному майданчику намагалася вибити м'яч головою, але той підступно залетів у кут воріт.

На 36-й хвилині Мейкайла втретє засмутила свою команду, незграбно підставивши ногу під простріл американської футболістки - м'яч знову опинився у воротах.

Not great



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals.



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

Через 4 хвилини після такого автогольного хет-трику тренерка збірної Нової Зеландії замінила Мур. Дівчина залишила поле в сльозах.

У підсумку Нова Зеландія програла з рахунком 0:5 . Ще два голи футболістки збірної США забили після перерви.

Мур підписала контракт з жіночою командою "Ліверпуля" в 2020 році. Відтоді вона зіграла за "мерсисайдців" 30 матчів і забила три м'ячі. У футболці національної збірної Мейкайла провела 48 матчів.

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