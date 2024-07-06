Залишилася лише Світоліна: Костюк і Ястремська не зуміли пробитися до 1/8 фіналу Wimbledon-2024

Марта та Даяна програли свої матчі третього кола Вімблдонського турніру.

Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська завершили виступи в одиночному розряді Wimbledon 2024 року.

Перша ракетка України Костюк (№19 WTA) у третьому колі змагань поступилася 13-й ракетці світу американці Медісон Кіз – 4:6, 3:6.

Це була друга очна зустріч суперниць. Минулого року Костюк також зазнала поразки від Кіз у третьому раунді Wimbledon.

Ястремська (№27 WTA) в 1/16 фіналу трав'яного мейджора програла хорватці Донні Векич (№37 WTA) – 6:7, 7:6, 1:6.

У другому сеті Даяна відіграла матчбол у 12-му геймі та зуміла перевести гру на тайбрейк, який у підсумку виграла. Однак у вирішальній третій партії українка не змогла нав'язати суперниці боротьбу.

Це була сьома очна зустріч суперниць. Хорватка виграла чотири з цих поєдинків, причому всі – поспіль.

Таким чином, Україну в одиночному розряді Wimbledon-2024 залишилася представляти лише Еліна Світоліна, яка 6 липня зіграє свій матч 1/16 фіналу проти десятої ракетки світу та фіналістки минулорічного Вімблдонського турніру Онс Жабер з Тунісу.

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

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