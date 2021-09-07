Залишили позаду Росію: українські веслувальники тріумфували на Чемпіонаті світу

Нашим спортсменам підкорилося історичне досягнення.

Збірна України з веслування здобула перемогу на Чемпіонаті світу серед юніорів і молоді, який відбувався в португальському містечку Монтемор-у-Велью.

Володарем "золота" у блискучому стилі стала четвірка Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка і Олександр Зайцев, які виграли фінальний заплив на дистанції 500 метрів.

Вони фінішували з результатом 1.24,26 хвилини. Це перша золота медаль в олімпійській байдарці-четвірці в історії українського веслування.

Другими до фінішу допливли поляки (1.24,96 хвилини), а третіми стали росіяни (1.25,28 хвилини).

Відео "золотого" для України запливу

Історично-фантастичний заїзд байдарки-четвірки на чемпіонаті світу в Монтемор-у-Велью та яскраві емоції переможців Опубліковано Федерація каное України Понеділок, 6 вересня 2021 р.

Загалом на Чемпіонаті світу в Португалії українські веслувальники завоювали 5 медалей (1 золоту, 3 срібні, 1 бронзову). Це найкращий результат нашої збірної від 2016 року.

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