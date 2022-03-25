Залишились боронити батьківщину: українські борці відмовилися від участі в чемпіонаті Європи

На майбутній континентальній першості нашу країну представлять лише жінки.

Чоловіча збірна України з вільної боротьби не вирушить на чемпіонат Європи-2022, який за невдовзі стартує в Будапешті.

Як повідомив президент Асоціації боротьби України Юрій Копитько, наша чоловіча збірна залишається в Україні, щоб захищати свою країну від російських окупантів.

Водночас жіноча збірна України зараз уже тренується в Угорщині та виступить на змаганнях.

"Уже за кілька днів, 28 березня, у Будапешті розпочнеться Чемпіонат Європи з вільної боротьби. Спільно з чоловічою збірною з вільної боротьби ухвалили рішення, що вони повинні залишатись у своїй рідній країні та захищати її. Зараз ми боремось за свободу та незалежність всієї України. А боротьбу на килимі відновимо після перемоги, і вона уже близько.

Натомість жіноча збірна вже близько тижня перебуває в Будапешті та посилено тренується, щоб показати якнайкращі результаті на чемпіонаті. І ми впевнені, що неодноразово побачимо наш синьо жовтий прапор на п'єдесталі. Слава Україні", - написав Копитько у себе в Facebook.

Уже за кілька днів, 28 березня, у Будапешті розпочнеться Чемпіонат Європи з вільної боротьби. Спільно з чоловічою збірною з вільної боротьби прийняли рішення, що вони повинні залишатись у своїй рідній країні та захищати її. Зараз ми боремось за свободу та незалежність всієї України. А боротьбу на килимі відновимо після перемоги, і вона уже близько. Натомість жіноча збірна вже близько тижня знаходиться у Будапешті та посилено тренується, щоб показати якнайкращі результаті на Чемпіонаті. І ми впевнені, що неодноразово побачимо наш синьо жовтий прапор на п’єдесталі. Слава Україні Ukrainian Wrestling Association Асоціація спортивної боротьби України #peaceforukraine Опубліковано Yuriy Kopytko Пʼятниця, 25 березня 2022 р.

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