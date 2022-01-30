Залишилося пройти медобстеження: італійський клуб погодив трансфер українського форварда "Динамо"

Владислав Супряга дуже близький до переїзду на Апенніни.

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга, швише за все, продовжить кар'єру в італійській Серії А. Про перехід 21-річного форварда з "біло-синіми" домовилася "Сампдорія".

За інформацією Tuttomercatoweb, Супряга приєднається до генуезького клубу на правах оренди, розрахованої до літа 2023 року. У "блучерк'яті" також буде опція викупу гравця за 7-8 мільйонів євро.

У неділю, 30 січня, Владислав в Києві пройде медобстеження, після чого сторони зможуть оголосити про трансфер офіційно.

Як повідомив авторитетний італійський журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, генуезці заплатять "Динамо" за оренду Супряги 500 тисяч євро. Якщо італійський клуб захоче викупити гравця, то "біло-сині" отримають ще 7,5 млн євро.

У нинішньому сезоні Супряга провів лише 6 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Головний тренер киян Мірча Луческу неодноразово був розчарований грою Владислава.

Наразі "Сампдорія" посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 20 очок після 23 турів.

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